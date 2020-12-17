Азербайджан в десятке стран-реформаторов - Всемирный банк (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В отчете Doing Business, который считается одним из влиятельных изданий Группы Всемирного Банка, опубликованы результаты независимого исследования, проведенного Внутренним аудитом ВБ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

В результате исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились на 6 ступеней, и Азербайджан вновь вошел в десятку стран-реформаторов мира.

Напомним, что в пресс-релизе, опубликованном ВБ 27 августа 2020 года, было отмечено, что в процессе обработки информации в отчете Doing Business ряда стран-членов были выявлены расхождения, а также то, что будет проведено независимое расследование для выявления характера этих расхождений.

В пресс-релизе Всемирного Банка от 16 декабря 2020 года отмечается, что структурами внутреннего аудита ВБ была проведена расширенная диагностика данных за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы, еще раз пересмотрено соответствие рейтингов стран путем методологии отчета, в результате чего обновлены данные по показателям стран.

В результате соответствующих исследований установлено, что в отчете Doing Business 2020 реформы, проведенные в Азербайджане в трех направлениях по индикаторам «подключение к сетям электроснабжения», «выполнение контрактов», «приграничная торговля», были оценены не должным образом, с низкой оценкой по балльной шкале.

Отметим, что соответствующая диагностическая оценка охватила 4 страны - Азербайджан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

После соответствующих корректировок в отчете Doing Business 2020 балл Азербайджана был увеличен с 76,7 до 78,5. Таким образом, позиция страны в мировом рейтинге выросла с 34 до 28 среди 191 страны. В результате продвижения этой позиции Азербайджан был вновь оценен Всемирным Банком как одна из десяти стран-реформаторов мира.