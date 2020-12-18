В Азербайджане вспахано почти 94 % прогнозируемых осенних посевных площадей

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане запланирована осенняя вспашка на 1 037 507 гектарах. Из них 564 793 гектара - орошаемые, 472 714 гектаров - неполивные земли. Вспашка будет проведена в 61 районе и Нахчыванской АР.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства, по состоянию на 18 декабря фактически вспахано 93,9 процента прогнозируемых посевных площадей, засеяно 869 682,2 гектара. На сегодняшний день фермеры засеяли пшеницей 543 664,7 гектара, ячменем - 326 017,5 гектаров.

Вспашка, связанная с осенним посевом, уже полностью завершена в 28 районах, ещё в 13 работы завершены на более чем 95 процентов. Как и в предыдущие годы, в этом году ожидается, что большая часть зерновых будет засеяна в Джалилабадском (70220 га) и Шекинском (67000 га) районах. Кюрдамирский (45000 га), Нефтчалинский (43000 га), Шамахинский (42000 га), Физулинский (37000 га), Агсуинский (35380 га), Билясуварский (33000 га), Гаджигабульский (33000 га), Гобустанский (32000 га), Исмаиллинский (30000 га), Агджабединский (28324 га) и Сабирабадский (25300 га) районы в числе тех мест, где также запланирован посев зерновых в большом объеме. Около половины осеннего посева зерновых в стране приходится на долю этих 13 районов.

В этом году в Нахчыванской АР планируется посев озимых зерновых культур на площади 36 880 гектаров.

Работу предусматривается завершить в оптимальные сроки.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)