Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр

БАКУ /Trend/ - Создание железнодорожного сообщения через Нахчыван с другими территориями Азербайджана улучшит потенциал грузовых и пассажирских перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию автомагистрали Тебриз-Саханд в провинции Восточный Азербайджан, министр дорог и градостроительства Ирана Мохамед Эслами.

По его словам, эта железнодорожная линия имеет большое значение для Ирана.

Министр также отметил, что в данном контексте между Ираном, Азербайджаном и Россией достигнута договоренность.

"Соединение ж/д линии из Нахчывана с дорогой Тебриз-Хаверан является крайне важным шагом", - добавил Эслами.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)