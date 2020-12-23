В Азербайджане предотвращен связанный с пандемией кризис - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В результате целенаправленных мер правительства Азербайджана кризис, связанный с пандемией коронавируса, предотвращен.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Было отмечено, что в государственном бюджете на 2021 год учтены расходы на продолжение мер по борьбе с пандемией, на обеспечение благосостояния народа, а также предусмотрены расходы на восстановление оккупированных территорий.

Шарифов отметил, что бюджет составлен с учетом мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)