Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента

БАКУ /Trend/ - Проект государственного бюджета Азербайджана на 2021 год рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает в среду Trend.

Данное решение было принято в ходе заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие глава комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)