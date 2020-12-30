БАКУ /Trend/ - Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2 процентов.

Как сообщает Trend, об этом информировал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, из 43 населенных пунктов и 43 жилых массивов, газификация которых намечена на 2020 год, природным газом обеспечены около 5,2 тысяч индивидуальных жилых домов в 42 населенных пунктах, около 8,5 тысяч индивидуальных жилых домов в 43 жилых массивах, а в одном населенном пункте продолжаются работы по газификации.

Сообщив о проделанной работе, генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев отметил, что уровень газификации по стране составляет 96,2 процентов.

"В 2009 году уровень газификации по стране составил 62,2 процента, но сейчас это более 96 процентов. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов в 2009-2020 годах производственным объединением "Азеригаз" газифицировано 1668 населенных пунктов в различных регионах страны. С учетом проектов газификации, реализованных в текущем году, к концу 2020 года в стране будет 2,449 тысячи газифицированных населенных пунктов",- подытожил Алиев.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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