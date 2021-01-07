Иран наращивает численность судов на Каспии

БАКУ /Trend/ - Иранская мореходная компания добавит к торговому флоту на Каспии еще четыре судна.

Об этом на встрече с главой иранской провинции Гилян Арсланом Заре сообщил исполнительный директор компании Мохамед Реза Модаррес Хиябани, передает в четверг Trend.

По его словам, на первом этапе Каспийской мореходной компании будет передано два судна. Основная цель заключается в расширении торгового оборота с соседними странами, в частности с Россией.

В свою очередь Арслан Заре отметил, что в рамках транспортного коридора Север-Юг иранское правительство предприняло и продолжает делать ряд шагов, в числе которых увеличение, модернизация и создание логистических мощностей на севере Ирана, в частности в Каспийском море.

Отметим, что в Каспийском море работают 24 иранских торговых судна. Экспорт из иранских портов на Каспии увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)