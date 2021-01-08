Бакинский метрополитен о процессе обновления вагонного парка

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс обновления вагонного парка метрополитена столицы, сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

В сообщении ЗАО говорится, что согласно начатого еще в 2015 году процесса обновления вагонного парка метрополитена, пассажиры стали все больше наблюдать за появлением новых поездов на линиях метрополитена.

Напомним, что в 2019 году между ЗАО "Бакинский метрополитен" и вагоностроительным заводом «Метровагонмаш» был заключен контракт на поставку вагонов в Азербайджан сроком три года.

"В 2020 году, согласно этому контракту, было привезено четыре состава, состоящие из 20 вагонов. Также в рамках этого контракта, в октябре 2019 года, еще одним новшеством было то, что оптимизацию и испытания привезенных поездов в депо "Нариманов" проводили местные работники, прошедшие соответствующую подготовку. 29 сентября два современных поезда были выпущены на линию после того, как был снят запрет на пассажиропоток 14 июня того же года. Таким образом, количество современных вагонов в локомотивном парке Бакинского метрополитена было доведено до 75 вагонов, а количество постоянно движущихся поездов до 15. Из них три поезда курсируют по линии "Ази Асланов - Ичеришехер", 12 - по линии "Ази Асланов - Дарнагюль", - отметили в ЗАО.

Кроме того, пресс-служба метрополитена отметила, что новые вагоны изготовлены в соответствии со специальными требованиями Бакинского метрополитена.

"Они оснащены системой кондиционирования воздуха и автоматической системой контроля микроклимата, с учетом климатических условий Баку. Эти системы, а также ультрафиолетовые лампы выполняют функцию очистки воздуха в салоне вагона. Головные вагоны имеют пассажировместимость в 315 человек, средние - 329 человек",- говорит в сообщении бакметро.

Отметим, что вагоны столичного метро имеют прямые переходы из одного в другой. Это дает возможность расширения пассажирского салона на 15 процентов, что в конечном итоге позволяет перевозить больше пассажиров, удобно перемещаться и равномерно распределять пассажиров по всему поезду.

В целом, новые составы оснащены самыми современными возможностями с точки зрения безопасности и комфорта пассажиров, включая системы и оборудование, отвечающие инфраструктурным требованиям Бакинского метрополитена.

(Автор: Самир Али. Редактор: Наталья Кочнева)