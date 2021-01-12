В Азербайджане откроется Торговый дом Ирана

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане Торгового дома Ирана придаст толчок более эффективному налаживанию деятельности Совместной иранско-азербайджанской торговой палаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, об этом сказал на встрече с Президентом конфедерации Мамедом Мусаевым Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По словам посла, перед визитом в Азербайджан он посетил четыре граничащие с Азербайджаном области Ирана, встретился с предпринимателями, руководителями торгово-промышленных палат, а также с руководством Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палат Ирана: «Иранские предприниматели выразили заинтересованность в налаживании связей с Азербайджаном».

В то же время Сеид Аббас Мусави отметил, что заседание Совместной межправительственной комиссии, которое состоится в Тегеране 18-19 января текущего года, также внесет вклад в развитие экономических связей.

"Торгово - промышленная палата Тебриза заинтересована в проведении совместной с НКОПА видеоконференции", - сказал посол.

"Имеются широкие возможности для налаживания связей с компаниями, работающими в приграничных с Азербайджаном регионах, в то же время готовится проведение специализированных выставок", - заявил Мусави.

Он предложил создать совместные компании для транспортировки иранской продукции как по суше, так и по морю.

Напомним, что НКОПА была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Конфедерация объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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