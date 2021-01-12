После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА

БАКУ /Trend/ - Подписанное в Москве между Азербайджаном, Россией и Арменией заявление предусматривает восстановление транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщил Trend Руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, в результате открытия транспортных коммуникаций экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 миллиарда манатов.

"В результате открытия коммуникаций доля Турции в товарообороте Армении может увеличиться с 3 до 13 процентов, а доля Азербайджана - с минимума до одного процента на первое время. В то же время открытие коммуникаций в регионе может увеличить экспорт Азербайджана на 1,2 миллиарда манатов, ненефтяного ВВП на два процента, перерабатывающую промышленность на три процента и горнодобывающую промышленность на 2,7 процента",- отметил Гасымлы.

"Наши расчеты на основе общей равновесной модели показывают, что реинтеграция Карабаха в экономику Азербайджана в среднесрочном периоде окажет положительное влияние в сельском хозяйстве (рост на 10,4 процентов), туризме (рост на 5,5 процентов), горнодобывающей промышленности (рост на 5,3 процентов), транспортных услугах ( рост на 4,9 процента), обрабатывающей промышленности (рост на 4,3 процента) и других услугах (рост на 1,4 процента), а формирование ненефтяного ВВП в целом увеличится на 5,1 процентов",-сказал Гасымлы.

(Текст: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)