БАКУ /Trend/ - В этом году сдача в эксплуатацию земельных участков в Азербайджане будет проходить в порядке аукциона.

Об этом заявил Trend председатель Исполнительного Совета Государственного Агентства по управлению минеральными ресурсами при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, в связи с этим Министерство экологии и природных ресурсов выбрало соответствующие участки земли: “Месторождения, готовые к эксплуатации, находятся на стадии согласования с соответствующими органами исполнительной власти. Информация об выставленных на аукцион участках будет размещена на официальном сайте министерства".

Также Гурбанов отметил, что ожидается внесение изменений в законодательные акты для решения проблем, возникающих в горнодобывающем землеустройстве.

Как сказал председатель Исполнительного Совета, в связи с этим были проведены встречи с экспертами: "Очень скоро предложения будут представлены в правительство. Они включают в себя ряд нововведений и упрощений".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)