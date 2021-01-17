Mastercard об инновационных и технологических проектах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Мы считаем, что при переходе к безналичному расчету в Азербайджане основным конкурентом являются наличные деньги, сказал Trend глава представительства компании MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, будь то транзитные приложения, Masterpass или любой другой POS-проект, главная цель MasterCard - вытеснить наличные.

"Первоначально мы ввели транзитные заявки в Азербайджане в качестве пилотного проекта в Шамахы, но их количество будет расти. В 2021 году вы увидите много новых проектов, как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. При этом все транзитные приложения, подобные стандартным POS-платежам или Masterpass, должны быть независимыми от бренда и от схемы карты, продвигающей проект в нашей конкуренции с наличными", - сказал он.

Кроме того, Mastercard создает в Азербайджане самые современные технологии и системы, чтобы обеспечить трансформацию в безналичную экономику.

Чакар отметил, что в рамках деятельности Mastercard, в 2020 году, в Азербайджане появилось много новых продуктов и систем мониторинга.

"Мы очень тесно сотрудничаем с банками, - Центральным банком Азербайджана и Азербайджанской банковской ассоциацией, чтобы обеспечить защиту азербайджанских банков от мошенничества и кибербезопасности. Это включает в себя обучение, пилотные программы и создание инфраструктуры в наших совместных стремлениях к безналичному будущему в Азербайджане. Как правило, EMV, бесконтактные платежи и электронная коммерция очень безопасны, даже безопаснее, чем когда номера карт защищены в Masterpass с технологией Mastercard", - подчеркнул глава представительства компании MasterCard в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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