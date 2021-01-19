В Азербайджане вводятся новшества касательно агрохимического анализа почвы

БАКУ /Trend/ - С 2021 года в Азербайджане к агрохимическому анализу почвы планируется привлечь землепользователей, у которых в распоряжении находятся земли площадью 10 гектаров и больше. В настоящее время начат мониторинг в соответствии с заявлениями об осеннем посеве на этот год. Выплаты субсидий будут осуществлены после того, как результаты анализа земель будут введены в информационную систему электронного сельского хозяйства вместе с результатами мониторинга.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве сельского хозяйства, агрохимический анализ земель создаст фермерам дополнительные возможности для определения потребности почвы в питательных элементах, определения типа удобрения, требуемого для растений, а также его эффективного использования, обеспечения продолжительного и устойчивого использования земли, в том числе получения агрономических консультаций.

Таким образом, в базовый пакет анализа входят: изучение pH почвы, засоленности (EC), подвижного фосфора (P2O5), ассимилированного калия (K2O) и общего азота (N). В областных агрохимических лабораториях минсельхоза стоимость одного пакета базового анализа составляет 28 манатов за образец. Для анализа рекомендуется брать пробы с каждых пяти гектаров посевных площадей.

Одним из наиболее важных шагов в процессе анализа почвы является правильный отбор проб, который следует проводить в соответствии с "Инструкцией по отбору проб для агрохимического анализа". Следуя инструкциям, каждый фермер должен взять пробы почвы на анализ и предоставить их в оснащенные новейшим оборудованием региональные агрохимические лаборатории в 11 районах страны (Абшерон, Шамахы, Гёкгель, Сабирабад, Губа, Товуз, Шеки, Лянкяран, Сальян, Уджар и Барда), или же в приемные отделы, организованные в Государственных Центрах аграрного развития в регионах. Необходимо указать географические координаты участков, с которых были взяты пробы. Инструкции доступны на официальном сайте (www.axa.gov.az) и страницах в социальных сетях Агентства аграрных услуг.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)