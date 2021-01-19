Состоялось совещание по итогам развития хлопководства в Азербайджане в 2020 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана проведено совещание на тему "Итоги 2020 года и задачи на 2021 год по развитию хлопководства в Азербайджане".

Как сообщили во вторник Trend в Минсельхозе, в онлайн совещании приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, зампредседателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Закир Гулиев, сотрудники аппарата и подведомственных структур министерства, а также фермеры и представители действующих в этой области компаний.

На мероприятии было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил развитие аграрного сектора одним из приоритетов. Было подчеркнуто, что хлопководство, как и все другие отрасли аграрного сектора, вступило в новый этап развития. В последние годы поручения главы государства, а также работа, проделанная в рамках реализации "Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы" принесли свои плоды.

В результате принятых мер в 2020 году было произведено 336 тысяч тонн хлопка, что на 41 тысячу тонн больше, чем в 2019 году. Урожайность увеличилась на 14% по сравнению с 2019 годом и составила 33,6 центнера с гектара.

На встрече обсуждались подготовка к производству хлопка в этом году, предстоящие задачи, развитие хлопководства и предстоящие цели. Было доведено до сведения участников, что подготовлен комплексный план мероприятий по своевременному выполнению посевов хлопчатника и реализации вопросов технической поддержки, охватывающий весь производственный процесс в этом году.

На совещании было сказано, что повышение урожайности в хлопководстве является важной задачей. Главная цель сегодня – повышение урожайности за счет интенсивных технологий выращивания хлопка. Было отмечено, что в целях обеспечения высокой продуктивности необходимо рационально использовать земельные и водные ресурсы, следует применять севооборот. Кроме того, была упомянута важность своевременного и правильного выполнения агротехнических мероприятий, агрохимического анализа земель, правильного использования минеральных удобрений, своевременного выполнения мер по борьбе с вредителями.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о контрактах, подписанных на посев хлопка в 2021 году, ситуации в связи с вспашкой, а также вопросов по поводу оборудования, удобрений, семян, лекарств, водоснабжения и предоставления субсидий.

По итогам обсуждения было сказано, что встречи в таком формате будут продолжены. Для оперативного решения поднятых вопросов были даны соответствующие поручения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)