Парламент Азербайджана совершенствует законодательную базу по созданию условий для инвестиций
БАКУ /Trend/ - Для турецких компаний, желающих принять участие в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий, будут созданы все условия.
Об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияд Самедзаде сказал на встрече с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем правления TÜMKİAD Ильхами Озтюркем, сообщает в четверг Trend.
Самедзаде отметил, что Милли Меджлис проведет в связи с этим необходимую работу.
По его словам, парламент пересматривает соответствующую законодательную базу для создания еще более благоприятных условий для инвесторов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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