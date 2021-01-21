Парламент Азербайджана совершенствует законодательную базу по созданию условий для инвестиций

БАКУ /Trend/ - Для турецких компаний, желающих принять участие в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий, будут созданы все условия.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияд Самедзаде сказал на встрече с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем правления TÜMKİAD Ильхами Озтюркем, сообщает в четверг Trend.

Самедзаде отметил, что Милли Меджлис проведет в связи с этим необходимую работу.

По его словам, парламент пересматривает соответствующую законодательную базу для создания еще более благоприятных условий для инвесторов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)