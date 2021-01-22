В Азербайджане производятся смазочные материалы на основе технологии, применяемой впервые в мире

БАКУ /Trend/ - Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) производит смазочные материалы на основе новой технологии, применяемой впервые в мире.

Как сообщили в пятницу Trend в Парке, резидент ПВТ Опытно-производственный завод производит смазочные материалы Solidol-J, Графитовая смазка и Литол-24 на основе сульфатированных животных и растительных масел. Данная технология предложена специалистами этого предприятия и применяется в мире впервые.

Эта продукция, отвечающая самым высоким показателям качества, является экологически чистой, поскольку получена из смеси натуральных жирных кислот и нефтяных масел средней вязкости, гидратированных кальциевым мылом.

Solidol-J – износостойкая смазка общего назначения, разработанная для умеренного климата. Этот смазочный материал, являющийся заменителем Литола-24, применяется в механизмах сельскохозяйственной техники, грубых трущихся деталях машин, винтовых и цепных приводах ручных инструментов и принадлежностей, а также в тихоходных трансмиссиях.

Подобно синтетическим твердым веществам, этот продукт имеет хорошие вязкостно - температурные свойства, низкую сжимаемость при хранении, не затвердевает при разрушении. Он более эффективен в интервале температур от -25 до +65 ° С, поэтому используется в достаточно мощных механизмах при низких температурах.

Другая продукция завода – графитовая смазка, которая широко применяется в трущихся деталях тяжеловесных тихоходных механизмов, в пружинах и подвесках тракторов и машин, при смазке трущихся частей открытых валов шестерен.

Смазка Литол-24, выпускаемая заводом, применяется для смазывания подшипников автомобилей, промышленных машин и электрооборудования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)