О стимулировании ввоза в Азербайджан электромобилей и гибридных автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется реализация программы утилизации старых автомобилей для обновления автопарка. Одна из основных целей этой программы – предотвратить ущерб окружающей среде от старых транспортных средств. В этой связи важно стимулировать импорт экологически чистых гибридов и электромобилей.

Как сообщил в субботу Trend эксперт в сфере транспорта, юрист Аршад Гусейнов, если освободить импортируемые в страну гибридные автомобили от акцизного налога, снизить таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость, то цена этих автомобилей значительно упадет.

"Для электромобилей действуют серьезные таможенные льготы. Однако стоило бы на время отменить таможенные пошлины. В настоящее время ввозимые в страну электромобили освобождены от акцизного налога и НДС, однако с них взимается 15-процентная таможенная пошлина. Было бы лучше, если бы не было и ее. В таком случае импорт таких автомобилей в страну обрел мы массовый характер", – уточнил Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что гибриды и электромобили более эффективны с экологической точки зрения.

"Старые автомобили больше загрязняют окружающую среду, а гибридные автомобили и электромобили более эффективны с экологической точки зрения. Стимулировать импорт гибридов и электромобилей предлагают многие люди и различные правительственные учреждения, в частности Министерство экологии и природных ресурсов тоже поддерживает эту инициативу", – добавил Аршад Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)