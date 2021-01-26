Сотрудничество с бизнес-субъектами внесет вклад в развитие предпринимательства - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличить число животных в охотничьих хозяйствах, с одним из которых уже запущен пилотный проект.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в передаче "Час эксперта" сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, цель проекта - внести вклад в развитие предпринимательства путем налаживания сотрудничества с частными предпринимателями и бизнес-субъектами. С другой стороны, более интенсивное развитие этих хозяйств, улучшение инфраструктуры может привести к увеличению численности некоторых видов животных.

"Это может привести к образованию новой формы отдыха. В настоящее время продолжается реализация пилотного проекта в данной сфере. Предусматривается расширение этой деятельности, а также реализация аналогичных проектов и в других хозяйствах", - уточнил Фирудин Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)