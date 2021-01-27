Строится дорога в направлении государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агстафинском районе Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана дан старт строительству новой автомобильной дороги, ведущей к государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" (Keşikçidağ).

Как сообщили Trend в среду в госагентстве, данный участок берет начало с 38 километра автомобильной дороги Агстафа-Пойлу-госграница с Грузией.

"Протяженность автомобильной дороги составит 32 километра в соответствии со II техническим уровнем", - сказали в агентстве.

Кроме того, в рамках этого проекта в целях обеспечения нормального и безопасного движения автотранспорта предусматриваются строительство автобусных остановок, установка дорожных знаков, указателей километража и информационных щитов, а также сигнальных столбов.

Отметим, что все работы выполняются в соответствии с технологической последовательностью и с высоким качеством под непосредственным контролем руководства госагентства. Для качественного выполнения и завершения работ в предусмотренный срок на данные территории привлечено достаточно техники и рабочего персонала.

"Новая автомагистраль, строящаяся для облегчения посещения заповедника туристами, играет важную роль в развитии туризма в стране. Реализация проекта также создаст условия для создания новых туристических маршрутов", - подчеркнули в агентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev