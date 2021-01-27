Государственное агентство по туризму Азербайджана предупредило отели

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к представителям туристической индустрии в связи со смягчением особого карантинного режима.

Как сообщает в среду Trend, в обращении отмечается, что в результате отмены ряда ограничений в рамках послабления карантинного режима, в том числе, отмены системы смс-разрешений и возобновления с 25 января междугороднего и межрайонного движения, в региональных гостиницах и отелях наблюдается оживление.

"Разумеется, это радует. Однако не следует забывать, что во всем мире, а также в Азербайджане действует особый карантинный режим, и угроза распространения вируса может иметь неприятные последствия.

В связи с этим, мы призываем граждан, выезжающих на отдых и пользующихся гостиницами, а также гостиничный персонал строго придерживаться ограничений и требований, установленных соответствующими постановлениями Кабинета Министров в связи с пандемией.

Сообщаем, что из соображений безопасности в период особого карантинного режима необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать медицинские маски и другие средства защиты, а также дезинфицирующие средства. Наряду с этим, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях в соответствующем порядке следует носить медицинскую маску", – говорится в обращении.

Далее подчеркивается, что в целях осуществления контроля за соблюдением требований постановления Кабинета министров Азербайджана № 287 от 8 августа 2020 года об утверждении "Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)" Государственное агентство по туризму и другие соответствующие госструктуры проводят мониторинги.

В отношении отелей, не соблюдающих правила, в рамках законодательства будут приняты соответствующие меры, нарушители будут оштрафованы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)