Иран занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году

Иран после Узбекистана и Молдавии занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщает иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно данным Всемирной ассоциации произволителей стали, общий объем производства стальных слитков в стране в 2020 году превысил 29 млн тонн.

Производство стали в Иране, которое достигло 25 млн 600 тыс. тонн в 2019 году, увеличилось на 13,4% и составил 29 млн 30 тыс. тонн в 2020 году.

Иран в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Страна планирует производить 55 млн. тонн стали и подняться на 7-е место к 1404 году по иранскому календарю (2025 г).