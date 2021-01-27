Иран занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году
Иран после Узбекистана и Молдавии занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщает иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).
Согласно данным Всемирной ассоциации произволителей стали, общий объем производства стальных слитков в стране в 2020 году превысил 29 млн тонн.
Производство стали в Иране, которое достигло 25 млн 600 тыс. тонн в 2019 году, увеличилось на 13,4% и составил 29 млн 30 тыс. тонн в 2020 году.
Иран в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Страна планирует производить 55 млн. тонн стали и подняться на 7-е место к 1404 году по иранскому календарю (2025 г).
Лента новостей
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО)
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО)
В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров