В 2021 году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В 2021 году к программе самозанятости будут привлечены 16 тысяч человек.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в работе по расширению программы будет продолжено сотрудничество со Всемирным банком, Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, коммерческими банками, Программой развития ООН (ПРООН).

По его словам, в этом году планируется подготовка 3 тысяч специалистов в соответствии со стандартами İSO.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)