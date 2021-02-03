Запросов по турпакетам на Новрузские каникулы пока что мало – эксперт

БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом, в феврале этого года пока что мало запросов по поводу туристических путевок по стране на праздник Новруз.

Об этом в среду сказал Trend специалист в сфере туризма Фариз Гаджиев.

По его словам, в случае отсутствия нового ужесточения карантина ожидается, что с конца февраля до второй недели марта количество бронирований отелей и продаж туристических пакетов внутри страны будет расти.

Он отметил, что в настоящее время во внутреннем туризме наблюдается оживление, так как после недавнего смягчения карантинного режима активность в этой сфере заметно повысилась.

Эксперт сообщил, что в предыдущие годы туристические компании готовили планы на праздник Новруз с начала января. В этом году возможности планирования Новрузских каникул ограничены, из-за того, что некоторые отели еще не возобновили работу.

По мнению Гаджиева, если сообщение между регионами и городами будет открыто и в марте, то активность в праздник Новруз может даже превысить предыдущие годы. Это связано с тем, что полеты за границу ограничены и зарубежных туров нет.

"Наблюдаемая в Европе динамика говорит о том, что зарубежные путешествия еще долгое время не ожидаются. В то же время закрыта сухопутная граница с соседней Грузией, поэтому недельный отпуск большинства местных любителей путешествий пройдет в наших регионах.

В то время как Габала, Шамаха и Губа являются наиболее посещаемыми туристами районами зимой, интерес к ним снижается во время Новрузских праздников. Самым популярным местом отдыха туристов на Новруз является Южный регион, потому что там праздник отмечают несколько иначе и намного ярче.

Разумеется, в этом году в условиях продолжающейся пандемии массовые собрания и празднества по случаю Новруза как раньше нереальны, но в любом случае люди все равно поедут в эти районы. Наряду с южным регионом ожидается много обращений для путешествий в Шеки, Гах, Гянджу, Гейгель, Габалу, Шамахы, Губу, Гусар. Особо хочу выделить Нафталан. Как известно, там действует ряд лечебных санаториев, в которые некоторые люди, пользуясь праздниками, поедут лечиться. К этому списку можно добавить и граждан, посещавших зарубежные санатории для медицинского туризма в предыдущие годы", – уточнил Фариз Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)