Продолжается реконструкция автодороги Огуз - Шеки - агентство автомобильных дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительно-восстановительные работы на участке автодороги республиканского значения Огуз - Шеки, сообщили Trend в ГААДА.

По данным госагентства, за последние пять лет (с 2016 по 2020 годы) было отремонтировано и построено свыше семи тысяч километров дорог.

"Около 1,55 тысячи километров дорог, реконструированных в указанные годы, являются автомобильными дорогами республиканского значения", - говорится в сообщении агентства.

Среди планируемых к реализации проектов дорожной инфраструктуры особое значение и в текущем году имеют автомобильные дороги республиканского значения, одним из которых является участок Гарамарьям - Исмаиллы - Огуз - Шеки.

"Участок дороги Огуз-Шеки протяженностью 38,1 километров, включающие в себя 3,4 километра подъездных путей к Огузу и 3,2 километра к Шеки", - отмечается в сообщении ГААДА.

Кроме того, было отмечено, что основной участок автодороги Огуз - Шеки протяженностью 31,5 километра реконструируется в соответствии со вторым техническим уровнем, в следствие чего проезжая часть дороги будет расширена до девяти метров.

"Начато строительство нового моста над рекой Зейзидчай, который будет 15 метров в длину и 13 метров в ширину. Кроме того, будут отремонтированы и другие мосты на вышеуказанном участке дороги.

В рамках ремонтных работ автодороги Огуз - Шеки ведется параллельно капитальный ремонт Шекинской кольцевой дороги протяженностью 9,1 километров. Шесть километров данного участка кольцевой дороги построены в соответствии с первой технической категорией, имеют четыре полосы движения, а участок протяженностью 3,1 километра - две полосы движения. Кроме того, планируется реконструкция в соответствии с третьей технической степенью подъездных участков к городам Огуз и Шеки протяженностью 3,4 и 3,2 километра соответственно", - сказали в госагентстве.

Отметим, что по окончании строительно-восстановительных работ планируется установка в необходимых местах дорожных знаков и информационных щитов, строительство путепроводов, а также нанесение дорожной разметки.

Напомним, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "строительных норм и правил" Азербайджана под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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