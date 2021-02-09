Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы по направлению Москва-Баку

БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) и ряд других стран, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, рейсы в Азербайджан по маршруту Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям.

"Обратные полеты по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, рейсы в Казахстан по маршруту Москва-Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю - по пятницам, обратный рейс будет осуществляться по субботам.

Было отмечено, что, начиная с десятого февраля, будет увеличена частота полетов в Нур-Султан.

"Рейсы по маршруту Москва - Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратные полеты – по четвергам и воскресеньям", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Отметим, что кроме Азербайджана и Казахстана авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Индию и Армению.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что только лица, указанные в списке на сайте министерства иностранных дел РФ, имеют право въезда в Россию в период пандемии COVID-19.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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