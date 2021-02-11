Из двух городов России планируются чартерные рейсы в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Российская компания Pegas Fly планирует начать рейсы из Нижнего Новгорода в Баку, начиная с 17 февраля текущего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, рейсы запланированы на период с 17 февраля по 24 марта из Нижнего Новгорода (аэропорт «Стригино»).

Отмечается, что полеты будут выполняться раз в неделю - по средам.

Согласно расписанию аэропорта "Стригино" вылет из Нижнего Новгорода будет осуществляться в 23:35 (по местному времени GMT +3) с прибытием в аэропорт Гейдар Алиев в 03:35 (по местному времени GMT +4). В обратом направлении по местному времени вылет будет осуществляться в 4:35 (GMT +4) с прибытием в Нижний Новгород в 06:35 (GMT +3).

В марте 2021 года планируется возобновить рейсы из Екатеринбурга (Россия) в Азербайджан авиакомпанией «Уральские авиалинии».

Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы в Баку будут выполняться один раз в неделю по четвергам самолетами типа «Aerobus».

Отметим, что перелеты в направлении Екатеринбург - Баку будут выполняться в период с 4 по 25 марта 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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