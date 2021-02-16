В Баку дорожают земельные участки

БАКУ /Trend/ - В Баку выросли цены на земельном рынке, сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в январе стоимость земельных участков в Баку выросла на 3,5 процента (снижение на 10,76 процента в сравнении с прошлым годом).

Эксперт отметил, что на цены влияют различные факторы, один из которых - структурное изменение на рынке, то есть недвижимость приобретается дешевле, продается дороже, и постепенно доступной по цене недвижимости становится меньше: "Другие факторы связаны с влиянием инфляции, уменьшением пакета предложений на рынке недвижимости. Все это сказывается на ценах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)