В Баку дорожают земельные участки
БАКУ /Trend/ - В Баку выросли цены на земельном рынке, сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.
По его словам, в январе стоимость земельных участков в Баку выросла на 3,5 процента (снижение на 10,76 процента в сравнении с прошлым годом).
Эксперт отметил, что на цены влияют различные факторы, один из которых - структурное изменение на рынке, то есть недвижимость приобретается дешевле, продается дороже, и постепенно доступной по цене недвижимости становится меньше: "Другие факторы связаны с влиянием инфляции, уменьшением пакета предложений на рынке недвижимости. Все это сказывается на ценах".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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