В Баку и на Абшероне возобновляется проведение сельхозярмарок

БАКУ /Trend/ - По трем адресам в Баку и на Абшероне 19-21 февраля будут организованы ярмарки "Из села в город", сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Аграрная закупка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

- Наримановский р-н Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

- Бинагадинский р-н Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B;

- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41A.

Ярмарки будут проведены с соблюдением требований карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)