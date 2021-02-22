В Азербайджане создается Система идентификации и регистрации животных

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего совершенствования механизма продовольственной безопасности в Азербайджане в рамках проекта «Усиление конкурентоспособности сельского хозяйства» стартовал процесс создания Системы идентификации и регистрации животных (СИРЖ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Система будет создана в рамках совместного сотрудничества Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства и Всемирного банка.

При финансовой поддержке Всемирного банка разрабатывается программное обеспечение проекта. После этого на выбранной территории будет проведена идентификация крупного рогатого скота и лошадей, и начнется тестирование системы. Впоследствии планируется применение системы по всей стране.

СИРЖ позволит проследить каждое животное и животноводческую продукцию «от фермы до стола», поэтому будет играть исключительную роль с точки зрения обеспечения пищевой безопасности.

Идентификационная система будет содержать информацию о том, какому хозяйству принадлежит продукция животного происхождения, из мяса или молока какого конкретного животного она изготовлена, на каком производственном предприятии она переработана. В системе также будет приведена информации о болезнях, перенесенных животным, времени его вакцинации, примененных ветеринарных препаратах и пр.

СИРЖ позволит наблюдать за генетической линией животных, организовать племенное дело, выявлять риски, управлять продовольственной безопасностью и реализовывать ветеринарные меры от болезней.

Ожидается, что внедрение системы облегчит интеграцию Азербайджана в данной сфере в мировой экономический союз.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)