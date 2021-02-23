Табачная продукция в Азербайджане включена в список подакцизных товаров

БАКУ /Trend/ - Табачные изделия в Азербайджане включены в список подакцизных товаров, сообщает во вторник Trend.

Это изменение в Налоговый кодекс Азербайджана обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, было предложено повысить ставки акцизов как на производство, так и на импорт табачных изделий, а также включить в перечень подакцизных товаров трубочный, курительный, жевательный, нюхательный табак, а также табак и табачные изделия, предназначенные для всех видов кальянов, и потребляемые в результате нагревания.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем, последнем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)