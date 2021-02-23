В Азербайджане на год будут приостановлены проверки в сфере предпринимательства
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проверки в сфере предпринимательства приостановлены на год – до 1 января 2022 года, сообщает во вторник Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
В соответствии с поправкой, приостановление проверок в сфере предпринимательства предложено продлить с 1 января 2021 до 1 января 2022 года.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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