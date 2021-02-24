Состоялось заседание Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию
БАКУ /Trend/ - Под председательством вице-премьера правительства Азербайджана Али Ахмедова состоялось 11-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию.
Как передает в среду Trend, об этом сообщается на странице в Twitter министра экономики Микаила Джаббарова.
Министр отметил, что в ходе заседания была обсуждена работа по достижению Целей устойчивого развития.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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