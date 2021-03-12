В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев назначил нового советника.

Как сообщили Trend в ведомстве, новым советником министра назначен Фарид Ахмедов.

«Он в 2000 году окончил Бакинский государственный университет со степенью бакалавра права, в 2002 году с отличием получил степень магистра по международному праву. В 2003 году он получил степень магистра по международным правам человека в Эссекском университете в Англии, также имеет ряд других научных степеней местных и зарубежных университетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ООО "Азерпочт" на должность заместителя генерального директора почтового оператора страны назначено новое лицо — Хайям Ализаде.

"Новый замдиректора приступил к исполнению своих обязанностей с 22 февраля 2021 года. С этим назначением число заместителей генерального директора достигло трех человек", — сказали в "Азерпочт".

Отметим, что Хайям Ализаде в 1989 году поступил на факультет прикладной математики Бакинского государственного университета, а в 1994 году окончил этот вуз по специальности математик.

Напомним, что на сегодняшний день пост заместителя генерального директора ООО "Азерпочт" занимают Субхан Кязымов, Назим Сулейманов и Хайям Ализаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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