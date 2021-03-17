"Дочка" АЖД совместно с Турцией и Грузией разработала новый логистический маршрут
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Состоялась встреча с ранеными ветеранами и семьями шехидов, обеспеченными работой со стороны «AzerGold» (ФОТО)
Непредоставление карты минных полей является продолжением агрессии Армении против Азербайджана - глава МИД
Мы все еще не видим конструктивного подхода Армении по ряду пунктов заявления от 10 ноября - глава МИД Азербайджана
Будет расследован вопрос местонахождения археологических находок, вывезенных ранее армянами с оккупированных земель Азербайджана
Введение лимита на сумму компенсаций в Азербайджане обеспечило полную защиту вкладов населения - Центробанк
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцированные на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с работами, которые предстоит провести в гостинице "Карабах" в Шуше (ФОТО)
Джейран Махмудова рассказала о сотрудничестве с российскими театральными вузами ВГИК и ГИТИС: Это очередная важная веха
Субъекты МСБ с сертификатом стартапа в Азербайджане освобождаются от уплаты налогов на прибыль - министр
В разрушенной армянами исторической школе преподавали известные представители азербайджанской интеллигенции - министр