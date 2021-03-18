Проект по «возврату НДС» востребован в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Центр медиа-анализа (Центр) Азербайджана провел опрос в рамках внедренного в 2020 году проекта по «возврату НДС» и бонусным картам.

Как сообщили Trend в Центре, 58,3 процента респондентов за счет накопленных денежных средств осуществляют различные платежи, 24,7 процента продолжают копить сумму на своей карте, 5,3 процента обналичивают, а 11,7 процента заявили, что не пользуются услугой возврата НДС.

Кроме того, согласно данным Центра, 51,2 процента респондентов заявили, что наличие бонусных карт никак не влияет на совершение покупок, а 48,8 процента участников опроса отдают предпочтение магазинам, где доступны такие карты.

Результаты опроса показывают, что респонденты чаще используют бонусные и дисконтные карты для покупок продуктов питания, одежды и обуви, а также бытовой техники.

Отметим, что среди 676 опрошенных респондентов 44 процента составили женщины, 56 — мужчины.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev