Расширяется перечень категорий граждан, нуждающихся в жилье - госагентство Азербайджана

БАКУ /Trend - За последние пять лет в перечень категорий граждан, нуждающихся в жилье, Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MIDA) были добавлены еще две категории.

Об этом сказал в интервью Trend во вторник руководитель аппарата агентства Фарман Гурбанлы.

По его словам, на выгодных условиях могут приобрести жилье лица, проработавшие не менее трех лет в научной сфере, а также лица, проработавшие не менее 15 лет в должности преподавателя.

«При этом произведено изменение по условиям в категории для учителей, которым для подачи заявления на приобретение жилья в настоящее время необходимо иметь стаж в государственных школах, лицеях и других учебных заведениях не менее пяти лет», - сказал руководитель аппарата агентства.

Гурбанлы добавил, что продолжается работа на основе заявлений и запросов граждан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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