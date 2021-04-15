Microsoft реализует проекты с образовательными учреждениями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские школы были выбраны номинантами программы "образцовые школы" (Microsoft Showcase School) корпорации Microsoft.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана, в эту программу входят образовательные учреждения, которые в инновационной форме используют технологии Microsoft в управлении образованием и организации учебного процесса.

"В программу цифровой трансформации сферы образования вошел ряд школ и лицеев Азербайджана. Их оценка осуществлялась по таким критериям, как формирование будущих навыков, инклюзивная среда обучения, поддержка индивидуальных потребностей, цифровое лидерство, разработка новой политики и некоторые другие", - говорится в сообщении министерства.

В рамках программы Microsoft предоставит этим образовательным учреждениям доступ к своей базе учебных ресурсов и исследований, примет участие в международных мероприятиях, а также реализует совместные проекты с этими школами.

Отметим, что участие в программе осуществляется в рамках подписанного между министерством образования Азербайджана и корпорацией Microsoft меморандума "по цифровой трансформации образования". Согласно этому документу, между сторонами планируется установить стратегическое сотрудничество в области общего образования, а также создать в Азербайджане образцовые школы, в которых будут применяться образовательные программы Microsoft.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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