Назначен врио гендиректора ООО Aztelekom

БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева, на этой неделе генеральный директор ООО Aztelekom Суат Пашаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает в четверг Trend.

Временно исполняющим обязанности гендиректора ООО назначен завотделом министерства Самир Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev