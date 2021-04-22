Назначен врио гендиректора ООО Aztelekom
БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева, на этой неделе генеральный директор ООО Aztelekom Суат Пашаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает в четверг Trend.
Временно исполняющим обязанности гендиректора ООО назначен завотделом министерства Самир Мамедов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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