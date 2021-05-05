Ведущий поставщик ИБ-услуг США готов предоставить азербайджанскому бизнесу ряд современных решений

БАКУ /Trend/ - Для сферы малого и среднего бизнеса Азербайджана американская компания Fortinet может предложить широкий ассортимент решений, в центре которого находится Firewall, сказал в понедельник Trend региональный менеджер Fortinet по развитию каналов продаж в Азербайджане Шаиг Самедов.

По его словам, Firewall Fortinet отвечает всем стандартам, которым должно соответствовать данное решение.

"Кроме того, азербайджанский бизнес может быть обеспечен решением по защите электронной почты – Forti Mail. Оно защищает переписку - как входящие сообщения, так и исходящие. Решение FortiWeb защищает веб-приложения, такие как банкинг, которые имеются у МСБ. Также мы предоставляем решения по защите конечных точек – ноутбуков, компьютеров, серверов (FortiClient, FortiEDR. FortiNAC). Они защищают доступ к сети: делают безопасными проводные и беспроводные подключения к сети в компании", - сказал Самедов.

Он отметил, что Fortinet также предлагает ряд решений для сетевой инфраструктуры (коммутаторы, точки беспроводного доступа, IP-телефония, камеры безопасности и ряд других).

"Решения нашей компании, которые работают в единой экосистеме, дают более эффективный результат. Они также удачно интегрируются с продуктами других производителей", - подчеркнул Самедов.

По его словам, компания предлагает решения и для большого бизнеса.

"Fortinet может предложить такие продвинутые решения, как FortiSIEM, FortiADC, FortiDeceptor, FortiDDoS, FortiAnalyzer, FortiSandbox, FortiIsolator,FortiProxy и другие", - добавил он.

Первого марта 2021 года Fortinet открыла свое представительство в Азербайджане, деятельность которого также охватывает Грузию и Туркменистан.

"Наша стратегия включает развитие экосистемы кибербезопасности в этих странах и привлечение продуктов компании в различные сферы бизнеса и государственного сектора", - сказал Самедов.

Он также сообщил, что у Fortinet есть ряд решений и для телекоммуникационного сектора.

"Для крупных интернет-провайдеров и дата-центров у нас есть собственная бизнес-модель, которая позволит увеличить прибыль компании. Например, Managed Security Service Provider - это решение для провайдера или производителя в сфере телекоммуникаций, который уже предоставляет свои интернет- или другие услуги. Посредством этого решения можно обеспечить безопасность предоставляемых услуг", - сказал Самедов.

Региональный менеджер отметил, что Fortinet может предложить ритейлу, банковскому сектору и структурам, у которых есть распределенная сеть, технологию SD-WAN, встроенную в Forewall.

"SD-WAN от Fortinet поможет объединить комплекс сетей, а также упростить управление и обеспечить видимость инфраструктуры.

У Fortinet также есть своя концепция - Security Operations Center/Network Operation Center. В нашем регионе такие центры отсутствуют. Security Operations Center (SOC/NOC) - это команда ИБ-специалистов, которые посредством разных решений в сфере кибербезопасности отвечают за обеспечение безопасности, мониторинг и реагирование на инциденты

Отмечу, что в ряде стран на основе решений Fortinet уже осуществляют деятельность некоторые такие центры", - сказал Самедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev