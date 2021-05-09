Азербайджан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ в апреле

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в апреле 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики.

В апреле 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в стране составила 698 тысяч баррелей. Из них 594 000 баррелей приходилось на сырую нефть, а 104 000 баррелей – на конденсат.

В Минэнерго напомнили, что в соответствии с соглашением Азербайджан в январе – апреле 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тыс. баррелей с уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тыс. баррелей, и сохранить ее в объеме 595 тыс. баррелей в сутки.

Согласно новому соглашению, достигнутому на заседании министров стран ОПЕК+ первого апреля, Азербайджан в мае – июле увеличит добычу нефти в общей сложности на 25 тыс. баррелей в сутки, в том числе в мае – на 8 тыс. баррелей, в июне – на 7 тыс. баррелей, в июле – на 10 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, суточная добыча нефти в стране в мае будет сохраняться на уровне 603 тыс. баррелей, в июне – 610 тыс. баррелей, в июле – 620 тыс. баррелей соответственно.

(Редактор: Надир Насиров)