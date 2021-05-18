Объем ж/д грузоперевозок в Азербайджане возрос

БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца года текущего года объем железнодорожных грузоперевозок в Азербайджане увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

По ее словам, пандемия коронавируса не оказала негативного влияния на железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане.

"Ведутся переговоры о привлечении новых грузов к перевозке из-за рубежа. Налаживается сотрудничество для привлечения новых стран к участию в железнодорожных коридорах, проходящих через Азербайджан", - подчеркнула Байрамова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)