Объем ж/д грузоперевозок в Азербайджане возрос
БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца года текущего года объем железнодорожных грузоперевозок в Азербайджане увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.
По ее словам, пандемия коронавируса не оказала негативного влияния на железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане.
"Ведутся переговоры о привлечении новых грузов к перевозке из-за рубежа. Налаживается сотрудничество для привлечения новых стран к участию в железнодорожных коридорах, проходящих через Азербайджан", - подчеркнула Байрамова.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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