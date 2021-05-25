В Азербайджане будут созданы частные охотничьи хозяйства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа по созданию частных охотничьих хозяйств.

Как передает во вторник Trend, об этом в программе «Час эксперта» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказала замначальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, этот вопрос до сих пор остается актуальным.

«В связи с этим между Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством экономики начаты переписки. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», – сказала Арзу Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)