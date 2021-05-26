Начато строительство автодороги Барда – Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству дороги Барда – Агдам, сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ведутся масштабные строительные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Одним из таких проектов дорожной инфраструктуры является автодорога Барда – Агдам.

Протяженность автодороги, берущей начало в Барде, составит 44,5 километра. С учетом плана развития Карабаха автодорога Барда – Агдам строится по первой технической категории и будет состоять из четырех полос движения. На участках 14–21 и 35–41 километр автомобильной дороги Барда – Агдам уже начаты строительные работы.

Строительство ведет ООО «Дорожная эксплуатация № 54» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с привлеченной в качестве субподрядчика местной компанией, специализирующейся на дорожном строительстве – ООО «Корпу-Бина-Тикинти». В настоящее время на указанных участках дороги ведутся земляные работы. Так, с помощью специальной техники расширяется и профилируется дорога, строится новая дорожная основа шириной 18,5, 21,5 и 26,5 метра в зависимости от участков дороги в соответствии с первым техническим уровнем. Через город Барда и несколько населенных пунктов проходит 14-километровый участок трассы.

Для отвода воды в соответствии с проектом планируется строительство 79 водоотводов круглого сечения, пяти водных переходов прямоугольной формы, а также в необходимых местах – пяти подземных переходов, двух новых мостов и одной дорожной развязки. Один из мостов будет иметь длину 18,2 метра с одним пролетом, а другой – 91,3 метра с тремя пролетами. Также планируется построить путепровод длиной 32,2 метра.

На указанных участках ведется бурение скважин для свай и строительство опор для мостов и путепроводов. Строительство путепровода длиной 32,2 метра в настоящее время согласовывается с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Помимо этого, в восьми местах на дороге будут организованы места для разворота, а в 24 местах будут установлены автобусные остановки.

Для завершения строительства в установленные сроки на территории строится новый лагерь, где будут находиться: асфальтобетонный завод, специальная площадка для хранения и обслуживания техники, офис, столовая и зоны отдыха со всеми условиями для рабочих. Строительные работы ведутся в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» в соответствии с графиком и под контролем руководства Госагентства автомобильных дорог, которое регулярно знакомится с ходом строительных работ по восстановлению дорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от армянской оккупации, дает поручения и рекомендации.

Отметим, что автодорога Барда – Агдам строится до освобожденного города Агдам. Автодорога охватит более 20 населенных пунктов этих районов, включая города Барда и Агдам.

Дорожный проект, который реализуется в координации с другими соответствующими госструктурами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе.

Созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года Координационный штаб возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)