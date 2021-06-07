Субъектам бизнеса в Азербайджане выданы стартап-сертификаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана выдало субъектам предпринимательства первые стартап-сертификаты. В их числе - онлайн-платформы Çak-çuk, Dr.Agro и Bonpini, которые предлагают гражданам и предпринимателям различные услуги с использованием соответствующих электронных ресурсов и мобильных приложений, передает в понедельник Trend.

Платформа www.cakcuk.az ООО Cyber ​​Security Lab объединяет потребителей и оказывающих услуги лиц примерно в 180 областях, таких как уборка дома, ремонт, услуги парикмахера. Платформа призвана поощрять легальное предпринимательство и официальную занятость.

Онлайн-платформа www.bonpini.az предлагает услуги арендаторам частной жилплощади.

Программа Dr.Agro (www.dragro.az) дает возможность лицам, работающим в сфере сельского хозяйства, воспользоваться такими услугами, как планирование посевов, расчет бюджета, консультации агрономов, планы по удобрению.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)