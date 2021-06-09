БАКУ /Trend/ - На территории Бакинского порта начнется строительство терминала удобрений, который планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, выступая на 5-м ежегодном Транскаспийском форуме.

По словам Зиядова, это стратегический терминал, финансируемый совместно правительством Азербайджана и Бакинским портом.

Было отмечено, что причина принятия этого инвестиционного решения заключается в обеспечении регулярных перевозок большого объема удобрений, имеющихся в странах Центральной Азии, именно через Азербайджан в западные страны. Так, в таких богатых природными ресурсами странах, как Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, годовая мощность производства карбамидных и серных удобрений составляет более 6,6 миллиона тонн.

«В период 2018–2020 годов объем подобной продукции, перевозимой через порт Баку из Средней Азии, в частности из Туркменистана, увеличился с 48,34 тысячи тонн до 630 тысяч тонн, что означает рост более чем в 13 раз», – подчеркнул гендиректор порта.

Талех Зиядов добавил, что новый терминал удобрений Бакинского порта будет способен пропускать 2,5 миллиона тонн продукции в год.