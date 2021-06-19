Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенной пошлины
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане освобожден от таможенной пошлины импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, сообщает в субботу Trend.
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Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенной пошлины
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