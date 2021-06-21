Европейские компании готовы продолжить инвестирование в Азербайджан - посол ЕС
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«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пропускал рабочий видеозвонок под предлогом установки обновлений
Узбекистан, Австрия обсудили применение инновационных технологий в сфере производства сельскохозяйственных продуктов
Новый тренд в прессе - Azernews будет издаваться в трех различных дизайнах, и эта печатная версия будет доступна читателям в США, Великобритании, Китае и других странах
ЦИК: партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов на выборах, чтобы единолично сформировать правительство (Обновлено)
Ереван должен отказаться от враждебного настроя и начать налаживать с соседями хорошие отношения - МИД Турции
Очередная группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась на курсы коммандос в Турции (ФОТО/ВИДЕО)