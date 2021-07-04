Уборка урожая завершена на 81,3% зерновых полей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сбор урожая завершен уже на 81,3 процента зерновых полей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, с 805189 гектаров собрано 2597468 тонн урожая. В настоящее время средняя урожайность зерна составляет 32,3 центнера.

На сегодняшний день ячмень убран на площади в 360 704 гектара, пшеница – 444 485 гектаров. С полей собрано 1122367 тонн ячменя и 1475101 тонна пшеницы. Средняя урожайность ячменя составляет 31,1 центнера, а средняя урожайность пшеницы – более 33 центнеров.

В настоящее время уборка в основном ведется в предгорных и горных районах. На сборе урожая задействовано 1499 комбайнов, из которых 903 комбайна принадлежат физическим и юридическим лицам. Задействовано также 345 комбайнов из региональных филиалов ОАО «Агросервис», а 251 комбайн из других районов направлен ОАО в регионы, где ведется активная уборка урожая. На данный момент комбайнами ОАО «Агросервис» убрано 266 844 гектара, частными комбайнами – 538 345 гектаров.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)