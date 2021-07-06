Государственный зерновой фонд Азербайджана объявил о приеме высококачественной пшеницы

БАКУ /Trend/ - Агентство по государственным резервам при МЧС Азербайджана объявило о начале приема произведенной в 2021 году высококачественной пшеницы для Государственного зернового фонда.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС, посредством зерновых элеваторов МЧС «Сангачал» и «Гянджа», а также ООО Abşeron Taxıl, ОАО Bakı-Taxıl, ОАО Muğan, ООО Pak-Nur, ООО Xırman, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM, ООО Dəvəçi-Dəyirman с шестого июля по первое сентября Государственный зерновой фонд будет принимать от местных производителей по цене 400 манатов за тонну зерно, отвечающее нижеуказанным требованиям:

- натура зерна (в литровых пурках, в граммах) - не меньше 750 г/л для пшеницы

- сорная трава (сорная смесь) – не больше двух процентов для пшеницы

- смесь зерна – не больше пяти процентов для пшеницы

- сырость – не больше 13 процентов для всех культур

- клейкость - 3-й класс для пшеницы, не меньше 23 процентов, качество клейкости - не ниже 2-й группы

- стекловидность - для пшеницы 3-го класса – 40 процентов.

- запах и вкус: пахучесть, горечь или не свойственные зерну вкус и запахи не допускаются

- зерно, зараженное черными рожками паразитного грибка, не принимается

- заражение зерна амбарными вредителями не допускается

- другие признаки – зерно с вредителями и семенами сорной травы, инфицированное заразными заболеваниями, с токсическими элементами, радионуклидами и пестицидами в составе, а также выращенное в плохих экологических условиях не принимается.

Обязательно наличие сертификата качества зерна, подтвержденного лабораторными анализами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)