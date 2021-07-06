ГЭС «Суговушан-1» выработала до 600 тыс. киловатт/часов электроэнергии

СУГОВУШАН /Trend/ - С начала июня ГЭС «Суговушан-1» выработала до 600 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор Мингячевирской ГЭС Огтай Пирвердиев.

"В начале июня были введены в эксплуатацию ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2". За этот период ГЭС "Суговушан-1" произвела до 600 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Сейчас ее деятельность приостановлена в связи с работами по орошению: вся вода используется для нужд сельского хозяйства. Эти ГЭС обеспечат электроснабжение поселка Суговушан и села Талыш, а остальная электроэнергия будет передаваться на 110-киловольтную Тертерскую подстанцию", - сказал Пирвердиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)